Новосибирский парк Кирова лидирует в голосовании за благоустройство

В Новосибирске идет голосование за проекты благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в Новосибирске проходит голосование за объекты благоустройства. По информации пресс-службы мэрии города, на текущий момент лидирует парк имени Кирова в Ленинском районе.

При входе в парк стоят волонтеры, которые не только призывают горожан голосовать, но и помогают в процедуре голосования. Заместитель главы администрации Ленинского района Анжела Данилова отмечает широкое распространение информации о голосовании во всех общественных сферах, включая домовые и школьные чаты.

Для облегчения процедуры голосования были организованы пункты голосования в администрации Ленинского района и ресурсном центре на улице Станиславского, 6. Они работают ежедневно с 9:00 до 18:00. В случае возникновения трудностей, горожане могут обратиться за помощью.

Проект благоустройства парка имени Кирова включает создание новых пешеходных дорожек, установку ограждений и зеленых насаждений. Планируется также строительство крытой танцплощадки, катка и сцены-ракушки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоопарке Новосибирска показали детеныша ленивца.