Новосибирцам напомнили о важности утилизации вредной для природы авторезины

Жители Новосибирска законно и бесплатно могут отправить на переработку старые автомобильные шины.

Покрышки относятся к 3-4 группам опасности из-за состава. Резина почти не разлагается и выделяет токсины, губительные для всего живого — вещества попадают в воздух, почву, грунтовые воды.

Частицы каучука и смолы могут стать причиной аллергии, астмы, конъюнктивита и даже онкологии. Складировать шины на площадках сбора ТКО строго запрещено.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска сообщили, что контейнеры для бесплатного приема резины есть на заправках «Газпромнефти», расположенных по адресам: ул. Станционная, 98, ул. Немировича-Данченко, 136/1, ул. Владимировская, 22а и Бердское шоссе, 470.

В итоге из шин делают резиновую крошку для производства покрытий детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек. Уточнить, где их принимают, можно на виртуальном портале «Мой Новосибирск». Ресурс позволяет сделать выборку по районам города.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске задержали мужчину, который резал шины.