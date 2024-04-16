«Они позорят народ»: в Новосибирске заметили на газоне рядом с кучей окурков табличку с оскорблением русских

Неизвестный установил табличку рядом с кучей окурков.

В Новосибирске на улице Рассветная, 17 заметили табличку рядом с кучей окурков.

Корреспондент Сиб.фм сфотографировал табличку с высказыванием неравнодушного жителя района.

На кадрах видно, как на газоне возле жилого доме раскиданы окурки. Рядом с мусором табличка с обращением к тому, кто раскидал мусор. Неизвестный в жесткой форме высказался насчет человека, который создал из газона импровизированную «пепельницу».

Житель района рассказал корреспонденту Сиб.фм, что табличка появилась сегодня. Он заметил ее во время прогулки с собакой. Мужчина считает, что табличку с оскорблениями не надо было ставить.

«Абсолютно не правильный метод воспитания. Получается один с балкона физически гадит, а другой морально добавляет. Думаю, завтра все уберут», — рассказал житель района.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы кадры снесенных павильонов на Хилокском рынке в Новосибирске.