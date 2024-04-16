Опубликовали переговоры пилотов, которые посадили самолет в поле под Новосибирском

Опубликовали документ с переговорами пилотов, которые посадили самолет в поле под Новосибирском.

14 апреля в телеграм-канале «Авиаторщина» опубликовали документ, который якобы содержит расшифровку переговоров пилотов самолета, севших в поле под Новосибирском, с диспетчером.

Согласно документу, в 8:43 на борту воздушного судна сработал датчик о низком уровне жидкости в гидросистеме. В это время самолет готовился к посадке в аэропорту Омска. Командир доложил о том, что у судна не убирается шасси. После этого он запросил данные о погоде в Новосибирске, чтобы совершить посадку там. Топлива, чтобы сесть на запасном аэродроме, не хватало, и пилоты принялись искать «ровненькую площадку» для экстренной посадки.

В 9:44 самолет приземлился в поле в Убинском районе. Уточним, что подлинность документа неизвестна.

12 сентября 2023 года на поле Убинского района Новосибирской области произошла экстренная посадка Airbus A320, летевшего по маршруту Сочи-Омск.

Каждому пассажиру выплатили 100 тысяч рублей в качестве компенсации, в общей сумме — 15 миллионов рублей.

Напомним, что авиакомпания S7 возобновляет полеты из Новосибирска в Калининград.