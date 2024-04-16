Попросили опубликовать ответы на вопросы тестирования на пост мэра Новосибирска

В Новосибирске началась сессия Совета депутатов города.

В данный момент в Новосибирске проходит сессия Горсовета по выборам нового мэра города. Среди претендентов на должность градоначальника — Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев.

На сессии один из присутствующих депутатов, Антон Бурмистров, задал вопрос о том, будут ли опубликованы вопросы тестирования на пост мэра, чтобы каждый смог самостоятельно пройти его.

Дмитрий Асанцев, Председатель Совета депутатов города Новосибирска, объяснил, что на вопросы сможет ответить любой желающий на должность мэра, но уже через 5 лет.

Напомним, в первом этапе конкурса участвовали 17 человек. 4 апреля среди них провели тестирование и собеседование. Восемь членов конкурсной комиссии, а также камеры видеонаблюдения следили за процессом. На сессии Горсовета уточнили, что кандидатам, которые не набрали нужное количество баллов, было предложено встретиться с экспертами, чтобы они прокомментировали их ответы, но никто не воспользовался этой возможностью.