Под Новосибирском прикрыли доставку «Лососнем» из-за отравления 15 человек

Владелец доставки допустила нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В Искитиме Новосибирской области у 15 человек была обнаружена острая кишечная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным проверки, заболевшие отравились суши и роллами из доставки от компании «Лососнем». В связи с этим, работа доставки была приостановлена на 90 дней.

Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в точке общепита. Оказалось, что не было разделочного инвентаря для обработки готовой и сырой продукции, производственных столов, а также бактерицидного оборудования.

Ранее в марте в Новосибирске 37 человек отравились роллами из местного ресторана японской кухни «Японори». Пострадавшие были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.