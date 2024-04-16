Претенденту на пост мэра Новосибирска Украинцеву указали на провокационный цвет предвыборной презентации

В Новосибирске проходит сессия Совета депутатов города.

В данный момент в Новосибирске проходит сессия Горсовета по выборам мэра города. На должность градоначальника претендуют Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев.

Антон Картавин* задал вопрос о цветах, которые Украинцев использовал в своей презентации – желтый и черный.

«Я вас хорошо знаю, но цвета вашей программы мне не до конца понятны. Это русско-имперские или либертарианские цвета? Это важный вопрос в рамках голосования — какой у вас политический подтекст в движениях сейчас?», — спросил Картавин*.

Украинцев ответил, что цвета под собой ничего не несут. Для самого кандидата такой выбор цветовой гаммы просто кажется «визуально симпатичным».

*Картавин Антон Викторович признан Минюстом России иноcтранным агентом.