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общество

Претенденту на пост мэра Новосибирска Украинцеву указали на провокационный цвет предвыборной презентации

Фото: скриншот из видео

В Новосибирске проходит сессия Совета депутатов города.

В данный момент в Новосибирске проходит сессия Горсовета по выборам мэра города. На должность градоначальника претендуют Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев.

Антон Картавин* задал вопрос о цветах, которые Украинцев использовал в своей презентации – желтый и черный.

«Я вас хорошо знаю, но цвета вашей программы мне не до конца понятны. Это русско-имперские или либертарианские цвета? Это важный вопрос в рамках голосования — какой у вас политический подтекст в движениях сейчас?», — спросил Картавин*.

Фото Претенденту на пост мэра Новосибирска Украинцеву указали на провокационный цвет предвыборной презентации 2

Украинцев ответил, что цвета под собой ничего не несут. Для самого кандидата такой выбор цветовой гаммы просто кажется «визуально симпатичным».

*Картавин Антон Викторович признан Минюстом России иноcтранным агентом.

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Нина Раневская
Журналист

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