Спасатели с помощью коптера проверили ситуацию на реке Бердь в Новосибирской области

Беспилотники ГУ МЧС России по Новосибирской области облетели реку Бердь в Искитимском районе — такие проверки помогают выявить угрозу потопов.

Мониторинг показал, что заторов на реке и подтопленных участков нет.

На утро 16 апреля в селах Чернокурья, Мереть и городе Тогучине от воды освободились 12 участков. В Новосибирском районе в СНТ «Бурводовец» вода ушла с 15 участков, в СНТ «Рябинка» — с 20, в СНТ «Кирпичник» Мошковского района — с десяти, в СНТ «Обские Зори» Болотнинского района — с шести.

Спасатели работают в Карасукском и Сузунском районах для принятия экстренных мер и своевременного реагирования в случае ухудшения паводковой обстановки.

В МЧС призывают сибиряков заранее позаботиться о своем имуществе, если вода начинает подступать к дому.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области паводок смыл участок дороги.