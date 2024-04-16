Российские военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперация: что известно на утро 16 апреля — в материале Сиб.фм.

На Купянском направлении группировки войск «Запад» улучшили свое положение по переднему краю, поразили солдат и технику ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка. Противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155-мм гаубицу М198 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи. Они нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Новое и Красногоровка. Украина лишилась до 420 боевиков, танка, десяти автомобилей, двух 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании.

На Авдеевском направлении войска «Центра» также улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино. Они отразили семь контратак врага, который потерял до 295 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении бойцы «Востока» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Водяное и Старомайорское. Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также 122-мм гаубица Д-30.

На Херсонском направлении войска «Днепра» ударили по ВСУ в районе населенного пункта Работино. Ликвидировано до 60 военнослужащих Украины, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.

Итоги работы российских бойцов за предыдущий день можно посмотреть в нашем отдельном материале.