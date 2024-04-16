Стал известен размер взятки в деле экс-главы УЭБиПК МВД Новосибирска

Размер взятки в деле экс-главы УЭБиПК новосибирского МВД составил более 34 миллионов рублей.

По данным источника “Ъ-Сибирь”, экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Владимир Вялков подозревается в получение взяток на сумму более 34 миллионов рублей от коммерсантов за покровительство при изготовлении контрафактной алкогольной продукции.

Напомним, что Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Владимиру Вялкову в виде заключения под стражу до 9 июня.