Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно на утро 16 апреля

В подмосковном торговом центре 22 марта произошел теракт — все, что известно о нем на 16 апреля, Сиб.фм собрал в одной статье.

Напомним, перед выступлением группы «Пикник» четыре террориста ворвались в концертный зал и стали расстреливать людей, в том числе и детей, затем устроили пожар. Известно, что погибло 144 человека, а более 300 пострадали.

Преступников поймали на следующее утро — они хотели скрыться на территории Украины. Им поместили в СИЗО. Все фигуранты дела являются гражданами Таджикистана, один из которых — Далерджон Мирзоев* — некоторые время жил в Новосибирске. Мужчин внесли в список экстремистов и террористов. Недавно в ходе допроса они рассказали, кто был их куратором и какие дальнейшие действия они должны были предпринять после преступления.

В перечень террористов включили также предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона* и Диловара Исломова*, их отца Исроила Исломова*, Алишера Касимова*, Лутфулло Назримада*, Якубджони Юсуфзоду* и Мухаммада Шарипзоду*.