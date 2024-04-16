Ученые из Новосибирска нашли в Черном море организм, который назвали в честь братьев Стругацких

Новосибирские ученые нашли в Черном море микроорганизм и назвали его в честь братьев Стругацких.

Как сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске, ученые открыли новый микроорганизм, который обнаружили в Черном море.

По словам экспертов, «находка» принадлежит к группе протистов — микроорганизм не относится к животным, растениям и грибам.

Они назвали его в честь братьев Стругацких — Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii.

Организм может использоваться для производства веществ в косметологической, фармакологической и пищевой промышленности.

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали метод определения лесов с высоким поглощением углерода.