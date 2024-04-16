В мэрии Новосибирска предложили отремонтировать ливневку

Администрация Новосибирска планирует провести реконструкцию существующей сети ливневой канализации и строительство новых коллекторов в рамках концессионных соглашений.

Постановление об этом подписал и.о. мэра Олег Клемешов. В документе указано, что предусмотрено как создание новых сетей, так и модернизация существующих. Эти действия направлены на улучшение инфраструктуры города и решение проблем с ливневой канализацией.

В прошлом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников выделил два пути решения проблем с канализацией, предлагая использовать средства областного бюджета для работ на наиболее проблемных участках, в том числе на ул. Петухова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области почти отказались от импорта продукции животноводства.