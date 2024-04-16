В Новосибирской области почти отказались от импорта продукции животноводства

Новосибирск, благодаря логистическому маршруту, поставляет на экспорт много рыбы в Узбекистан, Таджикистан, в страны Таможенного союза, в ЕС.

Продукция животного происхождения, произведенная аграриями Новосибирской области, стала объектом повышенного интереса за рубежом. Об этом сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александр Баев.

В 2023 году аграрии Новосибирской области экспортировали 12 тысяч тонн продукции животноводства (с учетом Томской области 38 тысяч тонн). Этот показатель продолжает расти, поскольку за первый квартал текущего года уже экспортировано 4 тысячи тонн (с учетом Томской области, 10 тысяч).

И.о. заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Алексей Магеров подчеркнул, что Томск традиционно поставляет за рубеж свинину и продукцию птицеводства. Новосибирск, благодаря логистическим маршрутам, экспортирует много рыбы в Узбекистан, Таджикистан, страны Таможенного союза и Европейский союз.

В прошлом году Новосибирская область отправила две партии рыбы карповых пород в Китай. После стабилизации ситуации с COVID-19, экспорт возобновился, а в этом году пробная партия вяленой рыбы отправлена в ОАЭ.

Помимо рыбы, из региона экспортируются также пух и перо, что обусловлено отсутствием заболеваний в птицеводстве. Алексей Магеров отметил, что за два месяца 2024 года из Новосибирской области в Китай было отгружено 144 тонны пухо-перовой смеси, прошедшей термическую обработку, в то время как за 2023 год было отгружено 442 тонны.

По данным Россельхознадзора, сейчас практически не происходит импорта продукции животноводства в Новосибирскую область, что является отличительной чертой последних 10-15 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на конечных остановках установят контейнеры для мусора.