В Новосибирске на конечных остановках установят контейнеры для мусора

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься выбором конечных остановок в городе для установки контейнеров по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО).

В группу вошли представители департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, администраций районов и округов, МУП «Спецавтохозяйство», МКУ «Управление технического надзора за ремонтом жилого фонда» и депутаты.

Рабочая группа уже начала осматривать территорию Новосибирска и посетила конечные остановки в различных районах города, включая Калининский, Советский, Дзержинский, Октябрьский и Первомайский районы. После того, как список остановок будет определен и утвержден, будут проведены конкурсные процедуры и установлены контейнеры для сбора ТКО.

В настоящее время власти не уточняют конкретный срок завершения выбора остановок для установки контейнеров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском прикрыли доставку «Лососнем» из-за отравления 15 человек.