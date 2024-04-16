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общество

В Новосибирске дерево рухнуло на припаркованные иномарки

Фото: Telegram АСТ-54 Black

В Новосибирске рухнувшее дерево повредило две машины.

В Ленинском районе Новосибирска дерево упало на автомобили, стоящие на парковке. Инцидент произошел 15 апреля у дома №25 на улице Ватутина, сообщили в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Больше всего пострадала красная Toyota Corolla Spacio, повреждения получила и Toyota Camry.

Ранее мы рассказывали, как в Бердске в июне 2022 года женщина шла по улице, неожиданно на неё упали тяжёлые ветки. Прохожая получила серьёзные травмы и была вынуждена долгое время лечиться. Вред, нанесённый её здоровью, был оценен как тяжкий.

К ответственности привлекли сотрудника муниципального учреждения, который должен был следить за обрезкой деревьев. Ему вменили целый букет уголовных статей.

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Галина Чебыкина
Журналист

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