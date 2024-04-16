В Новосибирске диетолог Морозова рассказала о смертельной опасности яиц на Пасху

Диетолог Мария Морозова заявила, кому противопоказано употребление пасхальных яиц.

Как сообщила диетолог Мария Морозова в интервью Сиб.фм, употребление яиц на Пасху может быть опасно для здоровья, а даже привести к летальному исходу в некоторых случаях.

«Бытует мнения, что вся проблема в холестерине, однако зачастую люди забывают о бактериях сальмонеллы, которые являются опасной угрозой для организма человека. Она может вызвать тяжёлое отравление. Главные симптомы: спазмы, диарея, лихорадка», – пояснила врач в интервью изданию Сиб.фм.

По её словам, симптомы отравления, причиной которой стала сальмонелла, длятся около неделе, однако инфекция может распространяться и далее и привести к летальному исходу.

«Особенно сальмонелле подвержены дети и беременные женщины, а также люди с ослабленным иммунитетом. Чтобы минимизировать риски, варить яйцо необходимо не менее 10 минут – до твёрдого желтка», – уточнила диетолог.

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