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общество

В Новосибирске Максим Кудрявцев предложил поднять зарплаты сотрудникам мэрии

Фото: BFM-Новосибирск

Кандидат в мэры Максим Кудрявцев заявил об увлечении зарплаты сотрудникам мэрии Новосибирска.

Во время представления своей программы по развитию города перед депутатами горсовета в Новосибирске кандидат в мэры Максим Кудрявцев отметил, что всем сотрудникам мэрии города следует увеличить заработную плату. В том числе, по его словам, следует расширить и полномочия глав районных администраций.

Также кандидат считает важным и тесное взаимодействие с региональными властями.

Напомним, что выборы на пост мэра Новосибирска можно посмотреть в режиме трансляции.

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Валерия Митрохина
Журналист

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