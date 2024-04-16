В Новосибирске Максим Кудрявцев предложил поднять зарплаты сотрудникам мэрии

Кандидат в мэры Максим Кудрявцев заявил об увлечении зарплаты сотрудникам мэрии Новосибирска.

Во время представления своей программы по развитию города перед депутатами горсовета в Новосибирске кандидат в мэры Максим Кудрявцев отметил, что всем сотрудникам мэрии города следует увеличить заработную плату. В том числе, по его словам, следует расширить и полномочия глав районных администраций.

Также кандидат считает важным и тесное взаимодействие с региональными властями.

Напомним, что выборы на пост мэра Новосибирска можно посмотреть в режиме трансляции.