В Новосибирске мужчина открыл стрельбу у лицея

На улице Космическая, 10 в Новосибирске ученики лицея №136 стали свидетелями стрельбы со стороны неизвестного мужчины.

По данным телеграм-канала «ЧП Новосибирск», мужчина начал материться и орать на проходящих мимо женщину с ребенком, после чего начал идти на них. Дети убежали, услышав выстрелы, и в последствии сообщили об этом в полицию.

Правоохранительные органы сообщили, что предполагаемого стрелка уже задержали и доставили в участок. Подробности инцидента выясняются.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Свидетельница утверждает, что этот же человек, по её словам, утром того же дня производил выстрелы в другом месте.

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