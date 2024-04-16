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общество

В Новосибирске начали ремонт путепровода через Ипподромскую магистраль

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

В Новосибирске начнут ремонт путепровода на улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль. Об этом сообщили из пресс-центра мэрии города.

Работы по обновлению дороги будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и выполнит их ООО «ДМИ».

Планируется, что в апреле и мае подрядчик обустроит строительную площадку, установит временные дорожные знаки, проведет демонтаж галереи, а также разберет дорожное покрытие как на проезжей части, так и на пешеходной зоне.

После этого специалисты займутся заменой деформационных швов на проезжей части, устроят водоотвод с дороги, выполнят ремонт тротуаров и дорожного полотна, а также восстановят монолитные цоколи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, почему появилась пыль в воздухе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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