В Новосибирске назвали состав счетной комиссии для голосования за кандидата на пост мэра

Назван состав счетной комиссии в Новосибирске.

В данный момент в Новосибирске проходят выборы мэра города. Среди претендентов — Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев.

На сессии Совета депутатов города определили состав счетной комиссии. В нее вошли 5 человек: Сергей Бондаренко, Инна Ильиных, Дмитрий Колпаков, Кирилл Покровский, Виктор Стрельников.

Напомним, что претенденты на пост мэра должны представили свою программу развития города и ответили на вопросы комиссии. Первым выступил Игорь Украинцев, затем — Максим Кудрявцев.