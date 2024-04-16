В Новосибирске опубликовано видео нападения на криминального журналиста

Дорожный инцидент на улице Дуси Ковальчук произошёл в Новосибирске 11 апреля: водитель внедорожника без номеров накинулся на журналиста после замечания о неправильной парковке.

Инцидент по адресу улица Дуси Ковальчук, 398 произошёл вечером 11 апреля ориентировочно около половины девятого. Посередине тротуара стоял внедорожник Mitsubishi Pajero, без опознавательных знаков, даже без госномеров. После фиксации нарушения водитель начал преследовать корреспондента.

По номеру полиции было сообщено о нарушителе, который стоит на тротуаре. Звонки принимались трижды.

«По адресу улица Дуси Ковальчук, 398, водитель, который стоит на тротуаре и светит в меня лазером. Я не знаю, может это оптический прицел. Проверьте информацию!»

— принималась информация операторами.

Более того, нарушитель догнал корреспондента и напал. После этого последовало ещё два звонка в полицию. Приехал ли наряд ППС, ГИБДД или другого подразделения – вы узнаете из этого материала.