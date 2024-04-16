В Новосибирске суд арестовал помещение, где организовали подпольное казино

В рамках расследования задержаны двое подозреваемых.

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры о наложении ареста на нежилое помещение площадью 184 кв.м., расположенное по адресу ул. Бориса Богаткова, 206. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

По данным следствия, данное помещение использовалось для организации незаконной игорной деятельности, которая была выявлена в ходе совместного рейда правоохранительных органов.

В ходе расследования установлено, что формальный собственник помещения не осуществлял его фактического приобретения, не заключал договоры аренды и не получал доходов от сдачи его в аренду.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр в помещении возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Двое подозреваемых в этом деле были задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура района продолжает осуществлять контроль за ходом расследования уголовного дела.

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