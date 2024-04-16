В Новосибирске украли 50 млн рублей из бюджета города

В Новосибирске раскрыта мошенническая схема, из-за которой бюджет города потерял 50 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области.

В период с 2017 по 2018 годы между Муниципальным бюджетным учреждением «Горсвет» и Государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Специализированное учреждение», ответственным за обслуживание светофоров на улицах города, были заключены контракты на общую сумму 50 миллионов рублей.

По данным контрактов, подрядчики должны были обслуживать и поддерживать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением. Однако, по результатам проверки, выделенные средства были использованы не по целевому назначению.

По подозрению в совершении мошенничества были задержаны два бывших руководителя упомянутых муниципальных учреждений: Анакин и Мальцев. Расследование продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 16-летнюю девушку обвиняют в мошенничестве по телефону.