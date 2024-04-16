В Новосибирской области резко возрос спрос на курьеров

Спрос на курьеров резко увеличился в Новосибирской области.

Как сообщают эксперты онлайн-платформы по поиску работы hh.ru, с начала 2024 года в Новосибирской области значительно вырос спрос на курьеров.

По данным аналитиков, для курьеров было открыто 1,6 тысяч вакансий, что свидетельствует о росте в 51% по сравнению с прошлым годом.

Заработная плата курьеров варьируется от 91,9 тысяч рублей до 155 тысяч.

“На одну вакансию для курьеров в регионе приходится 4,4 резюме, что соответствует норме для рынка труда”, — сообщили эксперты hh.ru

Напомним, что в Новосибирске спрос на курьеров вырос на 39%.