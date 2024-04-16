В Новосибирской области зайчиха с травмированным суставом сама пришла за помощью к людям.

Под Новосибирском зайчиха с травмированной лапой пришла за помощью к людям.

После успешной поимки зверя стало ясно, что ей необходима операция для спасения сустава. Волонтеры сейчас активно собирают средства, чтобы обеспечить зайчихе необходимое лечение. Об этом пишет издание «МК в Новосибирске».

История началась с обращения владельцев дачного участка в Кольцово. Они заметили, что к ним на территорию начала приходить зайчиха с травмированной лапой. С каждым днем состояние лапки ухудшалось. С помощью кошколовки удалось поймать обессилившуюся зайчиху.

После медицинского осмотра в клинике стало понятно, что у зайчихи серьезно поврежден тазобедренный сустав. Для ее спасения необходима операция стоимостью более 22 тысяч рублей. Обычная ампутация конечности в данном случае не поможет.

«У зайца могла быть подобная травма из-за нападения, собак, например, либо из-за ДТП. Сложно сказать из-за чего», — пояснила руководитель НРОО «База реабилитации животных» Анастасия Батуева.

Сейчас зайчиха находится у волонтеров. Ее состояние стабильное.

После операции зайчиху передадут в Дом Зайца, где ей будет оказана необходимая помощь и уход.

Сбор средств на операцию объявлен в группе НРОО «База реабилитации животных» во «ВКонтакте».

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