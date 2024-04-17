Фитотерапевт Юровский поделился рецептами салата и варенья из одуванчиков

Специалист отметил, что одуванчик богат множеством полезных свойств для организма.

Профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский рассказал в беседе с Pravda.Ru о полезных свойствах одуванчика, а также поделился рецептами салата и варенья из этого растения.

Так, по словам специалиста, одуванчик — одно из первых витаминных растений весны. За счет желчегонного эффекта он применяется при заболеваниях желчного пузыря и печени. Кроме того, цветок содержит инулин, который полезен для деятельности кишечника, при заболеваниях поджелудочной железы, панкреатите, сахарном диабете.

Юровский отметил, что можно обжаривать корень одуванчика и использовать вместо кофейного напитка. Также из него можно сделать салат.

«Нужно взять в плошку воды (300 мл), можно насыпать чайную ложку соли, положить в эту воду листья одуванчика. И пока вы готовите овощи для салата, одуванчик за 10-15 минут уже потеряет свою горечь. Вы берете из подсоленной воды одуванчик, режете, добавляете в салат. Единственное ограничение: салат нужно съесть сразу. Потому что если вы его оставите, предположим, на утро, к одуванчику вернется горечь и салат будет уже не очень вкусным», — поделился рецептом эксперт.

Что касается варенья, то для его приготовления используют только желтые лепестки, без зеленого стебля. Нужно примерно 400 цветков одуванчика на литр воды, добавить сахар по вкусу и обязательно лимонный сок, чтобы варенье не засахарилось, либо лимонную кислоту.

Напомним, фитотерапевт Юровский поделился рецептом полезного для здоровья травяного чая.