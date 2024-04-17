Губернатор Новосибирской области отметил профессионализм нового мэра

Андрей Травников поздравил Максима Кудрявцева с победой на выборах.

В своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил Максима Кудрявцева с победой на выборах мэра Новосибирска, которые состоялись 16 апреля.

Губернатор отметил профессионализм Кудрявцева и добавил, что он обладает всеми качествами, чтобы быть на этой должности.

“Последние два года Максим Георгиевич работал в команде Правительства региона. На должности вице-губернатора он зарекомендовал себя как эффективный управленец, показал отличные результаты по своим направлениям”, — поделился Андрей Травников.

По его словам, новому мэру Новосибирска сейчас предстоит непростая и большая работа, при этом губернатор области уверен в Максиме Кудрявцеве и считает, что он сможет изменить город к лучшему.

Напомним, что Максим Кудрявцев стал первым новым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов.