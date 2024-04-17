Художника Конашенка* внесли в список террористов после постов о теракте в «Крокус Сити Холле»

Росфинмониторинг внес петербуржца Николая Конашенка* в список террористов и экстремистов.

Это произошло после его ареста в конце марта за посты о теракте в «Крокус Сити Холле». Его обвиняют в оправдании терроризма.

Конашенка задержали вечером 25 марта в аэропорту Пулково, когда он пытался покинуть Россию. Его жена Роксана Шатуновская в связи с этим скандалом ушла с поста гендиректора «Новой Голландии», назвав слова мужа «чудовищными, несовместимыми с человечностью».

Сначала его арестовали на две недели за хулиганство, а затем отправили под арест на два месяца по уголовному делу. Конашенок выразил сожаление за свои посты, но отрицает обвинения в оправдании терроризма.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали подозреваемого в стрельбе возле лицея.

Николай Конашенок* — внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторингом.