В Новосибирске задержали подозреваемого в стрельбе возле лицея

В Новосибирске подозреваемого в стрельбе возле лицея в Ленинском районе доставили в отдел полиции.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, сообщения о стрельбе в районе дома № 14 по улице Космической поступили полицейским накануне, 16 апреля. На место направили наряд патрульно-постовой службы.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина с признаками опьянения в ходе ссоры с девушкой произвел ряд выстрелов предварительно из травматического пистолета в воздух. Полицейские опросили свидетелей и установили квартиру, в которой живет подозреваемый. В результате силовики задержали мужчину, в жилье которого нашли пистолет. Сообщается, что 43-летний сибиряк был ранее судим.

Оружие направили на баллистическую экспертизу, а самого мужчину для дальнейших разбирательств доставили в отдел полиции №7. Материалы дела о происшествии передали следователям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что школьники рассказали подробности о стрельбе возле лицея в Новосибирске.