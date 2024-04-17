Инфекционист Жемчугов призвал вакцинироваться от клещевого энцефалита

Кроме того, обезопасить себя на природе от клещей можно при помощи плотной одежды и специальных средств.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в беседе с Pravda.Ru о методах борьбы с клещами. В первую очередь он подчеркнул, что членистоногие переносят огромное количество заболеваний и самое тяжелое из них — это клещевой энцефалит.

Инфекционист посоветовал при обнаружении клеща на теле смазать его керосином или машинным маслом. Дело в том, что паразит дышит поверхностью тела, а благодаря маслу у него заклеиваются отверстия, и он вынимает свой жалящий аппарат без всяких последствий.

Кроме того, терапевт отметил, что обезопасить себя от клещей на природе можно при помощи плотной одежды, специальных средств и шапки. Однако самым надежным защитником остается вакцинация от энцефалита, резюмировал он.

Напомним, рост заболевших клещевым энцефалитом спрогнозировали среди жителей Новосибирска.