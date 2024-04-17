К середине следующего года в Новосибирске планируют отремонтировать путепровод на Добролюбова

В Новосибирске запланирован капитальный ремонт путепровода на улице Добролюбова в Октябрьском районе.

По данным пресс-центра мэрии города, объект, который находится над железнодорожными путями, требует ремонта из-за невыполнения нормативных требований. Подрядчику планируется укрепить железобетонные конструкции опор и балок пролётных строений, используя высокопрочные быстротвердеющие ремонтные смеси.

Также будет проведена замена мостового полотна и тротуаров, а также водоотвод с проезжей части, включая дренажные каналы в конструкции моста и замену деформационных швов. Планируется также замена барьерных и перильных ограждений.

Контракт на выполнение работ заключен между МКУ «Гормост» и ООО «Архитектура». Ремонт должен быть завершен до середины 2025 года и будет осуществлен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ пока не сообщается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в топ-3 субъектов России по вводу МКД вошла Новосибирская область.