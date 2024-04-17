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недвижимость общество

В топ-3 субъектов России по вводу МКД вошла Новосибирская область

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Новосибирская область вошла в топ-3 субъектов России по вводу многоквартирных домов.

По данным Росстата, Новосибирская область заняла третье место в списке субъектов страны по вводу многоквартирных домов по итогам I квартала 2024 года. Об этом сообщили в Telegram-канале «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы».

Уточняется, что в столице Сибири за три месяца сдали 565,6 тысяч квадратных метров жилых площадей.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Новосибирске составила 134 000 рублей.

Напомним, что в центре Новосибирска продают квартиру в стиле барокко за 25 миллионов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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