Конечные остановки Новосибирска спасут от захламления мусорками

В Новосибирске на конечных остановках общественного транспорта установят контейнеры для мусора.

Сотрудники департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства сформировали рабочую группу, которая определит точки, где необходимо поставить контейнеры. Уже стартовал объезд города, специалисты побывали на конечных остановках Калининского, Советского, Дзержинскго, Октябрьского и Первомайского районов.

После составления списка объектов будут установлены мусорки.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске берег озера Утиное гнездо снова завалили хламом.