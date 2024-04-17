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общество

Конечные остановки Новосибирска спасут от захламления мусорками

Фото: администрация Новосибирска

В Новосибирске на конечных остановках общественного транспорта установят контейнеры для мусора.

Сотрудники департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства сформировали рабочую группу, которая определит точки, где необходимо поставить контейнеры. Уже стартовал объезд города, специалисты побывали на конечных остановках Калининского, Советского, Дзержинскго, Октябрьского и Первомайского районов.

После составления списка объектов будут установлены мусорки.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске берег озера Утиное гнездо снова завалили хламом.

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Галина Чебыкина
Журналист

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