Маленькая девочка из Новосибирска страдает из-за рака глаз

У полуторогодовалой Элины Соболевой был обнаружен тяжелый диагноз — ретинобластома.

В результате борьбы за зрение ребенка, один глаз не спасли. Сейчас каждый месяц маленькую девочку осматривают врачи из Швейцарии. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Элина родилась 17 сентября 2022 года. После выписки из роддома у нее развилась желтуха, затем были обнаружены высокие показатели билирубина. Ребенка обследовали и выявили злокачественную опухоль.

Родители малышки отправились в Москву для проведения обследований и начала лечения. Однако опухоль продолжала расти. Столкнувшись с трудностями и необходимостью быстрого реагирования, родители обратились за помощью к врачам из Швейцарии.

Врачи из Швейцарии посоветовали удалить пораженный глаз, чтобы избежать длительного мучительного лечения, которое было бы неоправданным и рискованным для здоровья девочки. Теперь Элина видит только одним глазом, и ее зрение оценить точно пока не удается.

Сейчас основной упор в лечении делается на сохранение зрения оставшегося глаза. Родители регулярно возят дочь на обследования в Швейцарию, чтобы не пропустить возможные рецидивы или новые опасные изменения в состоянии здоровья.

Семья Соболевых надеется на поддержку и помощь от неравнодушных людей. Они организовали сбор средств для лечения и реабилитации Элины. Помочь можно связавшись с ее мамой в социальных сетях.

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