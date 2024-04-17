В Новосибирске переводчица возмутилась из-за блокировки словаря языка жестов

В России заблокировали сайт международного словаря жестовых языков Spread The Sign, который широко использовали российские пользователи, включая переводчиков русского жестового языка.

Арина Задорожная работает в этой области три года. Она поделилась с изданием «АиФ-Новосибирск» своим опытом и обеспокоенностью по этому поводу.

Арина начала изучать язык жестов еще в университете. Для нее и ее коллег особенно ценным был ресурс Spread The Sign, который собрал большую часть лексики РЖЯ. Она отметила, что для новичков изучение жестового языка с нуля очень трудно. Сайт был незаменим для запоминания и закрепления лексики через видео с носителями языка.

Теперь, после блокировки сайта, новому поколению переводчиков РЖЯ остается меньше ресурсов для изучения языка. Это особенно затруднит ситуацию для студентов, у которых нет постоянного контакта с глухими людьми и которые ранее полагались на сайт для обучения.

Арина недовольна по этому поводу. Она подчеркнула, что блокировка сайта лишила новое поколение переводчиков важного инструмента для изучения РЖЯ и отточения лексических навыков.

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