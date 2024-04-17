В Новосибирске американец по телефону развел женщину почти на 200 тысяч

Прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении.

Жительница Новосибирска потеряла 185 тысяч рублей, когда разговаривала по телефону с человеком из США. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие установило, что мошенники использовали фальшивый номер телефона, который был настроен таким образом, чтобы казаться российским. Мобильный оператор был привлечен к административной ответственности за то, что он не предпринял действий для блокировки подобных вызовов из-за границы.

Прокуратура начала два административных дела по статье о нарушении обязанностей оператора связи. В результате рассмотрения дела в суде, оператор был признан виновным и привлечен к административной ответственности.

Также ведется расследование уголовного дела по факту мошенничества.

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