Миронов призвал Правительство РФ ограничить мигрантов по примеру Новосибирской области

Миронов поддержал Новосибирскую область в ограничении для мигрантов.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Федерального Собрания Сергей Миронов призвал Правительство Российской Федерации последовать примеру Новосибирской области в ограничениях для мигрантов.

Он отметил, что регионе мигрантам запретили работать в такси и продавать табак с напитками в связи с тем, что гражданам России это наиболее необходимо.

“Вторая важная причина в том, что таким образом власти регионов пытаются хоть как-то противостоять бесконтрольной миграции и тем проблемам, которые она с собой несёт", – добавил Сергей Миронов.

Он также взял во внимание и то, что помимо Новосибирской области, еще в 10 регионах страны уже ввели новые ограничения на работу для иностранных граждан, поэтому данную инициативу нужно поддерживать и распространять на всю страну.

В том числе, по словам Сергея Миронова, ограничения по работе нужно ввести на транспорте, в здравоохранении и в образовании.

Позицию руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» поддержал председатель НРО "Союз отцов России" Сергей Майоров.

“Паспорта граждан РФ нужно выдавать только тем мигрантам, которые предварительно прожили в нашей стране минимум 10 лет и зарекомендовали себя с положительной стороны”, — отметил он.

Напомним, что в Новосибирске мигранты рассказали, как к ним стали относиться после теракта в «Крокусе».