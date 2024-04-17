В Новосибирске мигранты рассказали, как к ним стали относиться после теракта в «Крокусе»

Мигранты рассказали, как к ним стали относиться после теракта в Подмосковье.

В Подмосковье произошел страшный теракт 22 марта 2024 года, унесший за собой 144 человека и более 300 человек оказались пострадавшими, в том числе пострадали и дети, которые остались сиротами.

После задержания всех фигурантов, причастных к теракту, стало известно, что они являются гражданами Таджикистана, а один из них даже временно проживал в Новосибирской области и работал в такси.

В связи с данной ситуацией в России усилился контроль над мигрантами — активно начали проводить рейды, проверять документы иностранных граждан, выдворять из РФ тех, кто нарушает правила пребывания в стране и так далее.

Помимо этого и сами мигранты столкнулись с определенными сложностями, например, некоторые из них не могут оформить разрешение на работу. Также к большинству иностранных граждан сейчас относятся с опаской.

Таксист из Таджикистана Ато Куратов, который проживает в Новосибирске, поделился с Сиб.фм тем, что на его народ стали смотреть и реагировать как на преступников.

«Но мы же не преступники, мы законопослушные», — добавил Ато.

Он также добавил, что работает в такси и заметил, как сейчас часто стали отменяться заказы. Помимо этого и на торговых точках мигранты начали подвергаться более жесткому контролю их деятельность.

В том числе, сейчас меняют иностранные права на российские, однако их стало сложнее получить. Когда Ато пришел переоформить документы, ему отказали.

По его словам, если ситуация в стране не станет лучше, Ато придется вернуться на родину.