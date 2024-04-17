Новосибирец пытался незаконно вывезти в Дубае 1,2 миллиона рублей

Денежные средства в крупном размере пытался вывезти житель Новосибирска в Дубае.

Как сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления, сотрудники таможенного поста международного аэропорта Новосибирска Толмачёво обнаружили у мужчины 1 миллион 581 тысячу рублей и 6 тысяч 300 долларов.

Уточняется, что новосибирец выбрал «зеленый коридор» во время прохождения таможенного контроля, заявив, что у него нет товаров и валюты, которые подлежат таможенному декларированию, но в результате у него обнаружили крупную сумму денег.

Так как письменному декларированию подлежат денежные средства в сумме превышающие 10 тысяч долларов, сумма незаконно перемещенных денежных средств составила 1 миллион 236 тысяч рублей.

Сейчас на мужчину завели дело об административном правонарушении.

Напомним, что новосибирца с 3 кастетами из Таиланда задержали в аэропорту Толмачево.