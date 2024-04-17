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общество

Новосибирца с 3 кастетами из Таиланда задержали в аэропорту Толмачево

Фото: Сибирское таможенное управление

Турист вернулся в Новосибирск из Таиланда с сувенирами в виде трех кастетов, за что был задержан таможенниками авиагавани Толмачево.

Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, 40-летний мужчина отдыхал в Паттайи. В аэропорту он пошел по «зеленому» коридору, но во время проверки багажа таможенники нашли у него три металлических кастета.

Сибиряк уверял, что купил «запрещенку» в сувенирном магазине, но экспертиза показала, что эти «сувениры» — холодное оружие ударно-дробящего действия. Ввоз такого на территорию РФ незаконный. В отношении туриста возбудили административное дело.

Ранее мы рассказывали, что в аэропорту Толмачево начали проверять смартфоны пассажиров.

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Галина Чебыкина
Журналист

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