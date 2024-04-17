Пилот, который посадил самолёт в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании

С ним расторгли контракт 15 апреля.

Пилот, совершивший посадку самолёта в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии» по собственному желанию.

Трудовой договор с Сергеем Беловым был расторгнут 15 апреля. О причинах увольнения не сообщается.

Событие произошло 12 сентября 2023 года на рейсе Сочи — Омск на борту Airbus A320. Командиром самолёта был Сергей Белов. После подачи сигнала тревоги и принятия решения о посадке в поле пшеницы из-за неполадок, которые не позволяли долететь до пункта назначения. Все 165 пассажиров и членов экипажа остались целы и невредимы.