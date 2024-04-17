сегодня
17 апреля, 20:13
пробки
5/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 94.07 | eur 99.93
сегодня
17 апреля, 20:13
пробки
5/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 94.07 | eur 99.93
сегодня 19:46
общество

Пилот, который посадил самолёт в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании

Фото: t.me/uralairlines_official

С ним расторгли контракт 15 апреля.

Пилот, совершивший посадку самолёта в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии» по собственному желанию.

Трудовой договор с Сергеем Беловым был расторгнут 15 апреля. О причинах увольнения не сообщается.

Событие произошло 12 сентября 2023 года на рейсе Сочи — Омск на борту Airbus A320. Командиром самолёта был Сергей Белов. После подачи сигнала тревоги и принятия решения о посадке в поле пшеницы из-за неполадок, которые не позволяли долететь до пункта назначения. Все 165 пассажиров и членов экипажа остались целы и невредимы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в