Похолодание до -2 градусов прогнозируется в Новосибирске

В Новосибирске ожидаются ночные заморозки до -2 градусов.

Как указывает сайт “Яндекс. Погода”, в Новосибирске еще неделю продержится холодная температура.

В четверг, 18 апреля, в Новосибирской области ожидается от -2 до +4 градусов ночью и до +14 градусов днем. Возможны осадки в виде небольшого дождя.

19 апреля, в пятницу, ночная температура будет варьироваться от +3 до +7 градусов, днем ожидается до +12.

С субботы начнется вновь похолодание — ночная температура составит -1 градус, днем до +10 максимум.

В воскресенье ожидаются дожди в регионе и тепло до +15 градусов.

Напомним, что об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка рассказали в Новосибирске.