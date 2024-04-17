Рейс «Новосибирск — Дубай» отменили из-за сильных дождей в ОАЭ

Из-за ливней в ОАЭ отменили рейс «Новосибирск — Дубай».

17 апреля отменили рейс FZ 964 авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь из Новосибирска в Дубай в 5:20. Сначала его перенесли на 7:00, а затем полностью отменили из-за плохих погодных условий и нарушений работы аэропорта в Дубае.

В данный момент в ОАЭ идут мощные ливни, в результате чего взлетно-посадочная полоса в Дубае была затоплена. Тем, у кого отменили рейсы, авиакомпании советуют рассмотреть варианты с перебронированием. Туристы, купившие туры в ОАЭ, опасаются потерять деньги и остаться без запланированного отдыха.

«У меня пакетный тур. Связывался с турагентством, они ничего не знают. Сказали, что туроператор переложил всю ответственность на туристов. Никаких вариантов не предлагают, и не объясняют, что можно сделать в этой ситуации», — сообщил BFM-Новосибирск Юрий Бессмельцев.

Метеорологи прогнозируют, что проливные дожди в ОАЭ будут идти до вечера 17 апреля.

Напомним, что новосибирца с 3 кастетами из Таиланда задержали в аэропорту Толмачево.