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общество

Росстат заявил о среднемесячной зарплате в Новосибирске 65 тыс. рублей

Фото: Сиб.фм

Стала известна среднемесячная заработная плата в Новосибирской области.

По данным федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстата), в регионе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в период с января по февраль 2024 года составила 65 тысяч 350 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячная плата новосибирцев была чуть меньше — 62 тысячи 178 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что стало известно, какая средняя зарплата у ученых в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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