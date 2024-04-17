Санаторий, завод, склады: в Новосибирской области одобрили 4 проекта стоимостью 3,8 млрд

Инвестсовет Новосибирской области под председательством губернатора региона Андрея Травникова одобрил четыре проекта, требующих финансирования в сумме 3,8 млрд рублей.

В Каргатском районе ООО «Московское» планирует построить завод по сушке и гранулированию люцерны. Требуется 2,2 млрд рублей.

ООО «Армада — Парк» возведет в Новосибирском районе складской комплекс для снабжения гофрокартонажных предприятий сырьем. Инвестиции в проект превысят 800 млн рублей.

В Новосибирском районе планируется создать организацию для изготовления инновационного оборудования для использования в транспортной инфраструктуре, сфере безопасности, сельском хозяйстве. Для реализации проекта нужно финансирование — 500 млн рублей. Проект реализует ООО ЗПА «Рекорд».

На реконструкцию санаторно-курортного комплекса «Доволенский» вложат около 350 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что государство поможет Новосибирску построить санаторий и курорт-отель.