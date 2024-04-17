Сироте-инвалиду из Каргата дали протекающее и опасное жилье: Бастрыкин потребовал уголовное дело

Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушений жилищных прав сироты из Новосибирской области.

Еще в 2022 году молодому человеку, который является инвалидом и сиротой, выдали в Каргате непригодную для жизнь квартиру. Так, на стенах ее трещины, потолок протекает, газовое оборудование неисправно, зимой здесь холодно, сообщили 17 апреля в информационном центре СК России.

В СУ СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы рассказывали, что ситуацию с выселением многодетной жительницы Новосибирска из квартиры также контролирует Бастрыкин.