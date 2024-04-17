Российские войска в зоне спецоперации продолжают улучшать свое положение и оставлять противника без солдат и техники.

На Купянском направлении бойцы «Запада» улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки в районе населенного пункта Терны. ВСУ лишились до 30 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки и гаубицы производства США, гаубицы «Мста-Б», полевого склада боеприпасов.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и ударили по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка, оставив противника без 630 военнослужащих, боевой бронированной машины и четырех авто. Кроме того, были поражены самоходные артиллерийские установки Paladin и польская Krab, а также «Акация», 105 мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы.

На Авдеевском направлении войска «Центр» улучшили свое тактическое положение и отразили восемь контратак в районах населенных пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи. ВСУ потеряли более 380 человек, боевую машину пехоты, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122 мм гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении бойцы «Востока» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Луговское, Угледар, Урожайное и Старомайорское. Украина лишилась до 80 боевиков, двух авто, боевой машины РСЗО «Град», самоходной артиллерийской установки, гаубицы и станции радиоэлектронной борьбы.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» поразили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Ивановка. Украина потеряла до 40 военнослужащих, пять автомобилей и американскую гаубицу.

С итогами предыдущего дня можно ознакомиться в нашем материале здесь.