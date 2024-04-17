В Искитиме 15 любителей суши из «Лососнем» подхватили острую кишечную инфекцию

Доставку «Лососнем» закрыли на полтора месяца — владелица точки общепита Светлана Шевелева допустила нарушения санитарно-эпидемиологических требований, из-за чего отравились люди.

Острую кишечную инфекцию диагностировали у 15 человек, отравившихся суши и роллами в Искитиме, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«При проведении внеплановой выездной проверки территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе в связи с регистрацией случаев заболеваний острой кишечной инфекцией у 15 человек, приобретавших роллы и суши в «Лососнем», выявлено, что ИП Шевелева С. А. (владелица доставки) допустила нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.

Бизнеследи осудили по административной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах». Наказанием стало приостановление работы общепита на 90 суток.

Специалисты выявили многочисленные нарушения на предприятии. Например, сотрудники не обеспечивали последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, не было разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции, производственных столов, а также бактерицидного оборудования и журнала осмотра на наличие заболеваний кожи рук.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске мужчина попытался украсть суши, притворившись сотрудником.