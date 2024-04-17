В Кузбассе врачи удалили пациентке гигантские опухоли в яичниках весом 17 килограммов

На то, чтобы избавить пациентку от такой ноши, хирургам потребовалась два часа.

В Кузбассе врачи провели 40-летней пациентке операцию по удалению гигантских опухолей в области яичников. Общий вес новообразований составил свыше 17 килограммов. Об этом сообщает Сибдепо.

Оказывается, что женщина в течение года списывала увеличение живота на полноту. К медикам не обращалась, но, когда наконец-то пришла на прием к гинекологу, узнала об огромных опухолях.

Одно из новообразований разрослось почти до 60 сантиметров, заполнив брюшную полость, диаметр второго был 15 сантиметров. Чтобы избавить пациентку от такой ноги, хирургам потребовалось два часа в операционной. о

Напомним, в Новосибирске в Центре Мешалкина выполнили рекордно раннюю операцию годовалому ребенку.